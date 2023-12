esclusiva mn - R.Antonelli: "Milan, a gennaio servono rinforzi in difesa. Ottima scelta il ritorno di Ibra"

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita sarà Milan-Monza?

“Ho seguito con grande interesse parecchie partite del Monza in questa stagione. Mi piace il calcio propositivo che hanno. Sicuramente non verranno a San Siro soltanto per partecipare. Nel frattempo, ho visto un Milan più consapevole dei propri mezzi in Champions”.

Come vedresti in futuro Palladino sulla panchina del Milan o di un qualsiasi altro top club?

“Parlare di allenatori al posto di altri non è corretto. Posso esprimere un giudizio su Palladino: per quello che ha fatto vedere con il Monza negli ultimi due anni, merita una chance con un club di vertice”.

La mancata qualificazione in Champions potrebbe destabilizzare psicologicamente i rossoneri contro il Monza o nel prosieguo della stagione?

“Secondo me no, perché - comunque - hanno fatto una grande partita e potrebbero aver recuperato sul piano mentale”.

Ora c’è l’Europa League: il Milan potrebbe dare un senso alla sua stagione, puntando tutto su di essa?

“Il Milan non deve puntare a trionfare solo in Europa League, ma a vincere ogni singola partita. È il dna del club. Mi aspetto un rilancio anche in campionato”.

Come ti spieghi i tanti infortuni che ha subito il Diavolo?

“Non ci sono mai risposte scientifiche certe dietro agli infortuni. Fanno parte degli incidenti di una stagione intera. Inevitabilmente, al Milan hanno tolto qualcosa. Ora, l’obiettivo deve essere, in campionato, qualificarsi almeno in Champions League”.

Ti aspetti, in tal senso, un mercato importante a gennaio?

“Dipende da come rientreranno i giocatori infortunati, se saranno in formazione. Credo che qualcosa, soprattutto a livello difensivo, serva”.

Come giudichi il ritorno di Ibrahimovic in società? Può restituire vigore a livello morale al Milan?

“Penso che nulla, quanto il carisma di Ibra, possa essere di più ausiliare al Milan. Ottima la scelta di reintegrarlo”.