Repice: "Milan-Roma? Un vantaggio per i rossoneri giocare l'andata in casa"

Tappa di avvicinamento a Milan-Roma, ne parliamo con Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto". In esclusiva per MilanNews.it.

Francesco Repice, cosa dobbiamo aspettarci da Milan-Roma?

"Mi aspetto semplicemente un quarto di finale di una coppa europea, con le mosse e contromosse dei due allenatori per rendere la vita più dura all'avversario. Leggendo la partita in 180' dico che il Milan dovrà fare in modo che il ritorno non diventi una partita importante. Il contrario della Roma".

Sotto questo aspetto giocare la prima in casa è più un vantaggio o uno svantaggio?

"La prima in casa è assolutamente preferibile. Intanto giochi e vinci la tua e poi vedi che succede dopo. A maggior ragione adesso che i regolamenti UEFA sui gol in trasferta sono cambiati".

La Roma ha cambiato marcia con l'arrivo di De Rossi

"In campionato sì, ma ricordo che Mourinho ha fatto due finali consecutive. E questo gli va riconosciuto altrimenti si arriva a dare ragione ai detrattori. Parliamo di un tecnico che nell'armadio ha più coppe che mutande. Poi, certo, De Rossi sta andando bene e sta facendo un percorso importante. In campionato l'inversione di tendenza è stata netta e come tecnico per me è un predestinato. In un certo senso me l'aspettavo".

Quale sarà la chiave della partita?

"Sta nelle mezze ali del Milan e nei mediani della Roma".

Pioli viaggia verso la conferma, ma sotto questo aspetto molto passerà dal doppio confronto con la Roma

"Le chiavi per vincere nel calcio passano dai giocatori forti. Poi serve equilibrio e continuità. È innegabile che tutto lo staff del Milan abbia funzionato, poi si può sempre far meglio ma il rischio è di far molto peggio".

La vittoria della Roma sposterà influenzerà in qualche modo la sfida contro il Milan?

"Non sposta nulla e in questo la garanzia è De Rossi. Ha mantenuto alta la concentrazione dei giocatori, sa bene come gestire queste situazioni sia in caso di vittoria, come successo, sia se le cose si fossero messe male. È la grandezza del predestinato. Poi, certo, questa vittoria nel derby ha portato più consapevolezza nella squadra".

Leao è uno dei giocatori più attesi in questa doppia sfida. Florenzi l'ha definito, forse esagerando, come un mix fra Neymar e Mbappé

"Florenzi non ha esagerato. Sono compagni di squadra e lo vede anche in allenamento, sa di cosa parla e tendo a pensare che ne sappia più di noi. Credo che Leao sia un giocatore semplicemente meraviglioso che sposti gli equilibri, che salta l'uomo con una velocità differente. Arrigo Sacchi dice che il campione deve mettersi al servizio del collettivo, ma secondo me è il contrario: perché il campione ti fa vincere le partite".

C'è un favorito?

"Non sono capace di vedere prima le cose in questo senso e il pallone per quanto tu cerchi di programmarlo è una variabile impazzita. Se la Roma sarà cattiva sulla trequarti sarà molto complicata da affrontare, così come il Milan nell'uno contro uno è difficile da arginare".