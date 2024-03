esclusiva mn Repice: "Milan tra le favorite per l'Europa League. Mercato? Serve un centrocampista di spessore internazionale"

In merito all’attualità in chiave rossonera, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Francesco Repice, radiocronista Radio Rai. Queste le sue dichiarazioni:

A tuo avviso il Milan cambierà allenatore a fine stagione?

“Le sensazioni, dopo le recenti dichiarazioni di Cardinale e di Furlani, sembrano portare a una direzione di cambiamento. Detto questo, va detta una cosa: Pioli ha fatto e sta facendo un grandissimo lavoro ed è un allenatore eccezionale”.

Verso quale nome potrebbe orientarsi la società rossonera?

“Fermo restando che l’allenatore attuale del Milan è Pioli, si potrebbe pensare a un allenatore altrettanto di livello internazionale. I due “liberi”, che fanno gola, sono inevitabilmente Klopp e Conte…”.

Che tipo di mercato estivo ti aspetti dal Milan?

“A differenza di tante altre società i conti sono in regola. Continuità pertanto al progetto di crescita che perdura dalla scorsa estate. Non è un organico da stravolgere chissà dove. Potrebbe occorrere un centrocampista di spessore internazionale, chiaramente”.

Escludi pertanto qualsiasi possibilità di “cessione eccellente”, all’insegna - per esempio - del sacrificio di Leao?

“Per quali ragioni il Milan dovrebbe sacrificare Leao? È un grandissimo calciatore, fresco di rinnovo. Poi, ripeto, la situazione finanziaria è in ordine. Furlani e Moncada sono due grandi dirigenti”.

Che tipo di partita ti aspetti in Europa League con lo Slavia Praga? I rossoneri possono prevalere nella competizione?

“Milan assolutamente favorito sullo Slavia Praga. Per quanto concerne invece la competizione, inutile girarci tanto intorno. Le quattro papabili per vincerla sono Leverkusen, Liverpool, Roma e Milan. Poi quello che sarà, sarà”.