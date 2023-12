esclusiva mn - Ricci: "Milan, l'Europa League deve essere un obiettivo. Scudetto? Mai dire mai, ma..."

In merito al successo del Milan contro il Monza e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, inviato per conto di Radio 24-Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Come giudichi la vittoria del Milan contro il Monza?

“Nessuna vittoria deve essere giudicata e data per scontata, però era abbastanza un atto dovuto che il Milan vincesse. Se i rossoneri sono usciti definitivamente dalla crisi? Lo capiremo cammin facendo”.

Il Milan deve necessariamente intervenire sul mercato di gennaio?

“Dipenderà dal rientro complessivo degli infortunati e dal loro rendimento. E qui ci ricolleghiamo alla prima domanda. Inoltre molto sarà correlato alle opportunità che si potranno cogliere”.

Ti ha stupito il modo in cui il Milan è stato eliminato dalla Champions?

“Alla fine, le prime due partite hanno finito per complicare tutto il percorso a livello complessivo. Ora c’è l’Europa League: non bisogna dare per scontato che il Milan la possa vincere, ma deve essere un obiettivo”.

Per quanto concerne il campionato invece? L’obiettivo scudetto è da considerare definitivamente tramontato?

“Mai dire mai, però - attualmente - mi sembra che l’obiettivo del Milan debba e possa essere la qualificazione in Champions League”.