esclusiva mn - Rossin (Giorgione): "Che emozione Musah in Champions! È un ragazzo molto umile, si è sempre fatto sentire. La sua una storia bellissima"

Tra i calciatori rossoneri che hanno colpito di più in questo avviso di stagione, figura indubbiamente anche il neo-acquisito Yunus Musah.

A tal proposito, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Fabio Rossin, presidente del Giorgione, club dilettantistico veneto in cui militava, da giovanissimo, il centrocampista statunitense.

Come giudichi l’impatto del “vostro” Musah sul Milan?

“Che emozione vederlo subentrare e giocare Musah in Champions League! È stato un po’ come un cerchio che si chiudeva. Un orgoglio per tutti noi in casa Giorgione”.

Ti convince come se ne sta avvalendo tatticamente Pioli?

“Sin qui, ogni volta che lo abbiamo visto in campo, ha fatto la differenza nel Milan. Per cui direi sì, senza alcun dubbio”.

Qualche aneddoto riguardante il “piccolo” Musah?

“Mi hanno raccontato che era un abile… portiere! Inoltre, caratterialmente, era in sintonia con tutti i compagni. Tra l’altro è un ragazzo molto umile: ha ben chiaro da dove è partito e non si è scordato dei suoi ex compagni del Giorgione. Si è sempre fatto sentire negli anni”.

Avete in programma iniziative speciali con il Giorgione insieme a lui?

“Ancora non c’è stata occasione di incontrarsi per i tanti impegni con il Milan, ma sarebbe bello potergli, anche soltanto, stringergli la mano. Tanto di cappello per il percorso che ha fatto! Una storia bellissima, fatta di impegno, sudore, fame, voglia di arrivare… la portiamo come esempio a tutti i ragazzi del nostro Settore Giovanile. E, ovviamente, a ogni partita del Milan si fa tutti quanti il tifo per lui!”.