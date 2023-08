esclusiva mn - Rossini (pres.Giorgione): "Vi racconto il Musah bambino. Pioli gli troverà il ruolo giusto nel Milan"

Riguardo all’acquisto di Yunus Musah da parte del Milan, la redazione di Milannews.t ha contattato telefonicamente Fabio Rossin, presidente del Giorgione, club dilettantistico italiano veneto da cui è cominciata la carriera del giovane centrocampista rossonero.

Se ti chiedessi di descrivere il “Musah bambino”?

“Un atleta con attitudini non comuni, come la voglia di divertirsi e di impegnarsi, con il sorriso”.

Eri certo che sarebbe approdato in un top club internazionale “da grande”?

“Stiamo parlando di un predestinato rispetto al calcio per il quale, nonostante i genitori non avessero grandi possibilità, hanno sempre favorito la sua naturale vocazione”.

Come te lo immagini nel Milan di Pioli?

“Ne ho parlato con qualche suo amico, con cui è ancora in contatto, nonostante la distanza. Mi spiegano di una sua predisposizione all’adattamento, per cui ritengo che mister Pioli non faticherà a disegnare per lui il ruolo più congeniale al gioco del Milan”.

Vi sentite ancora?

“Mi auguro di poterlo incontrare al più presto e di stringergli la mano, in segno di continuità e riconoscimento del buon lavoro che stiamo portando avanti nel nostro Settore Giovanile”.