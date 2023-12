esclusiva mn - Sabadini: "Finalmente ho rivisto il Milan affamato di inizio stagione. Ibra sarà di aiuto"

In merito al successo del Milan contro il Monza, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giuseppe Sabadini, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

La vittoria contro il Monza sancisce definitivamente la fine della crisi del Milan?

“Lo spero proprio. Anche perché, finalmente, ho rivisto quel Milan affamato e sciolto di inizio stagione”.

Per quali ragioni, a un certo punto, la squadra di Pioli si è “inceppata”?

“Perché è una squadra prevalentemente giovane. Ci sta che il Milan di Pioli sia altalenante. Penso che un po’, lui, se lo aspettasse”.

Il Milan può ancora puntare allo scudetto?

“L’Inter sembra inarrestabile, le vince tutte. Però mai dire mai. C’è tutto il girone di ritorno da giocare”.

Le cause dei tanti infortuni che hanno subito i rossoneri quest’anno?

“Non credo le troppe partite giocate, quelle le hanno disputate tutti. Piuttosto che sul negativo però concentriamoci sul positivo: il Milan ha recuperato bene Leao e Kjaer”.

Che tipo di mercato ti aspetti a gennaio?

“Io non spenderei milioni per andare a scovare giocatori chissà dove. Guardate ieri Simic: è entrato e ha segnato. Fossi nel Milan, penserei di più a valorizzare i giovani del vivaio. Non a farli esordire, per poi cederli e vederli titolari in Nazionale…”.

I rossoneri possono ambire realisticamente a vincere l’Europa League?

“In Europa è sempre un’incognita, non sai mai che cosa può capitare. Io pensavo che il Milan, per esempio, passasse il girone di Champions. Invece basta una partita storta per compromettere tutto. I rossoneri devono sicuramente puntare ad arrivare fino in fondo, quello sì”.

Manterresti Pioli alla guida del Milan anche la prossima stagione?

“Mi baserei sui risultati. Se, a fine stagione, ne vedremo, la risposta potrebbe essere sì”.

Il tuo punto di vista rispetto al ritorno di Ibrahimovic in società?

“Ibra potrebbe essere ausiliare nel girone di ritorno. La sua grinta, fame e voglia di vincere aiuterebbero, e non poco, lo spogliatoio, soprattutto nelle partite di Europa League”.