esclusiva mn - Sabadini: "Pioli non ha preparato bene il derby. Meno male che la Champions arriva subito"

vedi letture

Sabato la sconfitta pesantissima nel derby per 5-1, domani però è già tempo di Champions con il Newcastle che farà visita a San Siro alle 18.45. Il Milan si trova già davanti a un primo importante crocevia della stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex calciatore rossonero Giuseppe Sabadini. Le sue dichiarazioni.

Cosa è successo al Milan contro l’Inter?

“Sono tanti i fattori. Però il Milan una squadra completamente rinnovata, ci sta che i nuovi non potessero conoscere a pieno il vero significato del derby italiano”.

Pioli ha colpe concrete?

“Non ha preparato bene la partita. L’area del Milan era sente piena di calciatori interisti”.

Ora c’è subito il Newcastle di Tonali in Champions…

“E meno male che arriva subito! Almeno il Milan si può subito riscattare e dimostrare qualcosa ai tifosi. Forse, ci fosse stato ancora Ibra in società, avrebbe tenuto qualche nuovo inesperto più sull’attento nella preparazione di questa delicatissima partita”.

Come accoglierai Tonali?

“Con affetto, lui è un vero cuore rossonero. Non c’è da serbare rancori”.

Il Milan ha un problema in difesa?

“Per me no. Anzi: Kjaer è un difensore esperto, che - in partite come il derby - ti torna sempre utilissimo. Semmai è Tomori che ha commesso quell’ingenuità che lo ha fatto espellere contro la Roma”.

Giroud può reggere tutta la stagione da solo, su tre competizioni?

“Mi sembra difficile. Ogni volta che va in nazionale, così come Theo, torna acciaccato. Jovic? Vedremo come si integrerà, ma non mi sembra un ottimo sostituto. Avrei preferito Aranautovic”.

Per lo scudetto il Milan è ancora presente?

“Sì, perché è ancora tutto aperto. E poi, verso febbraio-marzo, le squadre di Inzaghi hanno sempre un calo…”.