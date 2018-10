ESCLUSIVA MN - Sala: "Milan, avanti con Gattuso. Le due punte sono un'arma in più. Può farcela per il 4° posto"

Per commentare il momento del Milan, che domenica è tornato alla vittoria contro la Sampdoria dopo due sconfitte di fila, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Luigi Sala, ex difensore rossonero. Ecco le sue parole:

Sig. Sala, come ha visto il Milan contro la Sampdoria con il nuovo modulo?

"Gattuso ha provato delle nuove soluzioni, ha provato a giocare con due punte per dare maggiore peso alla fase offensiva e il risultato è arrivato. Anche a livello di gioco ed intensità, c'è stata una risposta importante da parte della squadra rossonera. I giocatori hanno fatto quello che gli aveva chiesto l'allenatore. Dire che questa è la strada giusta è presto, lo si vedrà dalle prossime partite e dai risultati che arriveranno. Domenica è stato scelto il 4-4-2 e ha dato i frutti sperati".

Quali sono i vantaggi del 4-4-2 rispetto al 4-3-3?

"Io sono convinto che non è il modulo che fa la differenza, ma l'atteggiamento e il comportamento che si ha in campo. Si può essere più o meno spregiudicati giocando a tre o a quattro, a fare la differenza è l'interpretazione che i giocatori danno di un determinato modulo. Io non parlerei di modulo, ma di atteggiamento in campo".

In questo momento, togliere dal campo due come Higuain e Cutrone sembra impossibile...

"Sono due grandi giocatori, si trovano benissimo in campo. Il doppio centravanti è un'arma in più a disposizione di Gattuso che può usarla sia dall'inizio che a partita in corso. Higuain e Cutrone hanno dimostrato di poter coesistere benissimo".

Cosa pensa delle voci su Gattuso e sul suo possibile esonero?

"Sono voci che ci sono sempre quando i risultati non arrivano. Dall'esterno posso dire di vedere un allenatore molto capace. Mi piace come Gattuso fa interpretare le partite alla sua squadra e come si pone verso l'esterno. Rino è un bravissimo allenatore, la strada giusta è quella di continuare con lui. Non vedo cose negative, anzi vedo un Milan con un'identità e con una precisa idea di gioco. Questo è senza dubbio merito dell'allenatore".

Secondo lei il Milan può arrivare tra le prime quattro?

"Può farcela sicuramente. Non è sarà facile perchè ci sono tante squadre attrezzate, ma per come sta in campo il Milan può ambire certamente al quarto posto".