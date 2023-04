ESCLUSIVA MN - Samba: "Maignan è un grandissimo portiere, fa parte dei migliori al mondo"

"Sì, l'ho vista. Mike è un grandissimo portiere. Da tre anni è passato ad un altro livello per quanto riguarda la continuità e le prestazioni. Lui è uno che fa vincere le sue squadre. Gli auguro solo il meglio, sperando di rivederlo a giugno in nazionale."

Brice, hai visto la parata del tuo connazionale Maignan su Di Lorenzo in Champions League?

È il miglior portiere al mondo?

"Penso che faccia parte dei migliori. Chapeau per come sta giocando...lo rispetto tanto. Parliamo tutti i giorni e non smetto di congratularmi con lui."

Quindi in Champions League tifi Milan? Con tutti i francesi in rossonero...

(Samba ride ndr) "Io non tifo nessuno. Non ho squadre preferite ma quando vedo giocare Mike spero sempre che brilli e che faccia grandi partite."