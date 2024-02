esclusiva mn - Scaramuzzino: "Se il Milan vuole andare avanti con Pioli lo annunci subito. In estate mi aspetto acquisti di rilievo"

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giovanni Scaramuzzino, radiocronista Radio Rai. Ecco le sue parole:

Il Milan si è definitivamente rilanciato? Quali sono i calciatori chiave, ora come ora?

“Io credo che il Milan sia giunto, in un momento chiave della stagione, nella giusta condizione. Per quanto riguarda i calciatori, adesso, scontato citare Tho Hernandez, però tutto il resto dell’organico sta bene. Ora come ora, i rossoneri possono insidiare qualsiasi avversario, specie adesso che comincia l’Europa League. C’è anche tanta concorrenza tra i singoli e questo è un fattore che potrà e dovrà fungere sta stimolo generale”.

A proposito di Europa League: che tipo di partita bisogna prospettare tra i rossoneri e il Rennes?

“Il Milan deve approcciare alla competizione con l’ambizione di poter arrivare fino in fondo. Non è chiaramente la Champions League, ma è un trofeo europeo che merita l’adeguato tasso di ambizione e desiderio”.

Che tipo di mercato estivo ti aspetti?

“Sicuramente il Milan potrebbe effettuare acquisti di rilievo. Si parla di tanti nomi, soprattutto relativi a campionati esteri. Credo che in società abbiano le idee chiare: faranno un mercato di calciatori giovani, sui quali puntare in prospettiva, con contratti duraturi, affinché si possa continuare a costruire la base corretta del Milan del futuro. Anche sui calciatori in scadenza, è giunto il tempo di pensare di tracciare concretamente una riga e capire quale sia il futuro migliore per entrambe le parti”.

Quale sarà invece, a tuo avviso, il futuro di Pioli?

“Io sono sempre dubbioso sui cambi di allenatore quando magari il vento dei risultati gira anche a favore. Il Milan ha tutto il diritto di cambiare e, se lo farà, non sarà certamente un discorso legato alla vittoria o meno, tanto per intenderci, dell’Europa League. Piuttosto, per continuare a mantenere una scia positiva, fossi nel club - in caso volessi continuare con Pioli - lo annuncerei subito: agevolerebbe tutto quanto l’ambiente e darebbe più stimoli ai giocatori maggiormente legati a lui”.