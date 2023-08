esclusiva mn - Scarnecchia: "Impressioni positive dal Milan. Ecco chi se la gioca per lo scudetto"

Il Milan ha vinto la prima stagionale: 2-0 in casa del Bologna grazie ai gol di Giroud e Pulisic. Buona prima uscita dei rossoneri che hanno ancora tanto da lavorare e da migliorare ma acquisiscono fiducia. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in merito Roberto Scarnecchia, ex giocatore del Milan nella stagione 1984/1985. Le sue dichiarazioni.

Le tue impressioni rispetto alla prima partita del Milan?

“Molto positive. Forse, tra tutte, il Milan aveva uno dei primi impegni ufficiali più complicati. Vincere al Dall’Ara è tutto tranne che semplice e i rossoneri hanno dato una risposta molto convincente”.

A livello tattico invece? La squadra di Pioli è quella vista a Bologna?

“Io penso che il Milan disponga di un unico canovaccio, di grande modernità. Gli unici punti fissi sono stati la difesa a quattro e Giroud unico terminale. Il resto è uno scambio di posizioni molto ibrido, giocando i rossoneri molto corti”.

A proposito di Giroud: ma il Milan ha realmente bisogno di un’altra prima punta dal mercato?

“Se il Milan prende Lukaku fa un grande affare. Ricordiamoci che i rossoneri portano dietro di loro grandi aspettative: vengono da una semifinale di Champions, tanto per intenderci. Non sono i primi novellini”.

I rossoneri sono stati eccessivamente frettolosi nella valutazione di De Ketelaere?

“Volete la verità? Secondo me sì. Io me lo ricordo con le nazionali giovanili del Belgio. Questo è un ragazzo di grandissimo talento e prospettiva. Farà le fortune dell’Atalanta, che metto tra le favorite per lo scudetto”.

Restiamo in tema scudetto: chi si contenderà il tricolore?

“Per me se la giocano Milan, Inter, Napoli, Juventus e la Roma: se i giallorossi prendono due centrocampisti e Zapata, possono concretamente dire la loro”.