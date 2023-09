esclusiva mn - Schiavi (Sportitalia): "Jovic deve dimostrare di essere un’alternativa valida a Giroud. Maignan? Il Milan se lo deve tenere stretto"

vedi letture

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Gabriele Schiavi, giornalista e conduttore Sportitalia. Ecco le sue parole:

Cominciamo dai rumors derivati dalle recenti dichiarazioni di Maignan...

“Credo che un top player del genere possa ambire a qualcosa di importante dal punto di vista dell’ingaggio, non penso ad un Donnarumma bis, ma credo che comunque ci sarà una trattativa articolata per arrivare alla fumata bianca. Lo reputo uno dei migliori portieri al mondo e sarà un obiettivo del Milan tenerselo stretto, in quando un profilo così potrebbe fare al caso di tutte le big europee”.

Proiettiamoci al derby di sabato. Con Giroud acciaccato, Jovic rappresenta un’alternativa valida?

“Le notizie che arrivano su Giroud sembrano essere rassicuranti. In ogni caso, per l’importanza della partita in sè, necessariamente Jovic deve dimostrare di essere un’alternativa valida al francese. A Firenze non ha convinto e in rossonero è chiamato a dimostrare, anche e soprattutto in partite come questa. Il serbo deve far vedere di essere all’altezza del Milan”.

Chi si contenderà il tricolore?

“Milan, Inter e Napoli. Le due milanesi mi sembra che possano avere realisticamente più chance rispetto ai partenopei per quanto espresso sin qui sul campo e per il fattore profondità e qualità della rosa”.

Chi è meglio strutturata tra Milan e Inter?

“Detto tra noi, forse - al momento - l’Inter. Sulla base di quello che abbiamo visto sin qui”.

I rossoneri possono realisticamente ambire a un percorso significativo anche in Champions?

“Il Milan ha un girone difficilissimo e, già superarlo, sarebbe uno step importantissimo. Per la struttura dell’organico, ritengo che i rossoneri possano ambire a far bene anche in Europa. Queste prime quattro partite ci sveleranno pressoché tutto riguardo alle ambizioni europee della squadra di Pioli”.