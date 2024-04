esclusiva mn Selvaggi (ex agente): "Leao avrebbe giocato anche nella grande Serie A. Meglio Zirkzee di David"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Selvaggi, ex agente di Sports Agency by MVS e grande tifoso rossonero.

Arrigo Sacchi in un intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che giocare il primo turno in casa è fondamentale. Sei d'accordo? Quando c'era la regola del gol fuori casa che valeva doppio le squadre preferivano il ritorno in casa...

"Personalmente preferisco la prima partita fuori casa perché si tratta di una gara dove non puoi rischiare il tutto per tutto. Poi al ritorno a Milano sai di quale risultato hai bisogno per passare il turno. E avere tutto lo stadio che spinge la squadra certamente aiuta..."

La Roma negli ultimi due anni ha fatto due finali europee, vincendone una. Ma il Milan ha il DNA e una storia europea importante alle spalle. Chi vedi favorito per il passaggio del turno?

"La Roma si è ripresa bene con l’arrivo di De Rossi. È una squadra tosta da affrontare ma il Milan è in ottima salute. Per me saranno due partite equilibrate, con il 51-49% di possibilità di passare per i rossoneri."

Dybala e Lukaku sono a digiuno di gol: un bene o un pericolo in vista di questa partita? I grandi giocatori danno spesso il meglio di se stessi in contesti e partite importanti e questa lo è...

"Per un attacante non è mai facile quando è a secco da un paio di partite. Ma Lukaku e sopratutto Dybala possono fare la differenza da un momento all'altro. I rossoneri devono stare attenti a non concedere spazi nella loro metà campo."

Mauro Icardi, Jonathan David, Joshua Zirkzee: su chi punteresti per il dopo Giroud e perché? Tutti e tre sono nel mirino del Milan..

"Se proprio devo scegliere vado ad occhi chiusi sul bolognese Zirkzee. Magari non è un vice Giroud perché parliamo di due profili diversi. Ma Joshua sta facendo davvero bene. E poi conosce il campionato italiano..."

Stefano Pioli è da tenere solo se vince l'Europa League o lo confermeresti a prescindere?

"Non ci sono dubbi che la squadra stia col Mister. Io lo confermerei per un'altra stagione. E poi con un buon mercato e meno infortuni muscolari l'anno prossimo il Milan di Pioli potrebbe far male..."

Antonio Cassano è stato molto polemico come al solito nei confronti del Milan, dicendo che ai suoi tempi, nella grande Serie A, Leao avrebbe fatto fatica a giocare in una delle prime 7. Sei d'accordo?

"No non sono d'accordo con Cassano. Leao è un fuoriclasse e stava in forma avrebbe potuto giocare in tutte le top squadre anche nella Serie A di 10 anni fa. Per la crescita del Milan lui e Theo sono assolutamente indispensabili e quindi da tenere."

Da ex agente e grande conoscitore di calcio internazionale su quali giocatori dovrebbe buttarsi il Milan la prossima estate?

"Dalla Bundesliga prenderei Wirtz, in Olanda mi piacciono molto Johan Bakayoko e Bergwijn. E dal Belgio Kasper Dolberg."

di Alessandro Schiavone