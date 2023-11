esclusiva mn - Tiago Fernandes: "Leao possiede un talento immenso: Pioli lo ha capito al volo"

Il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao contro la Fiorentina e la speranza è quella di recuperarlo almeno per la Champions League. Il portoghese rimane il vero top player del Diavolo e trascinatore della squadra, a livello tecnico. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Tiago Fernandes che fu uno dei suoi primi allenatori nel settore giovanile dello Sporting Lisbona. Le sue parole.

Com’era il giovanissimo Rafa Leao?

“Lo conosco da quando aveva 13 anni e, personalmente, penso di averlo aiutato moltissimo. Era ed è un ragazzo molto emotivo. Ha bisogno di essere seguito è supportato. Il talento che possiede è immenso”.

In quale ruolo può esprimersi al massimo?

“Come dicevo, Leao è un talento naturale. Quando era giovanissimo, gli siamo stati molto dietro sotto questo punto di vista. Ha un potenziale incredibile che, quando riesce a sprigionare, lo rende incontenibile per qualsiasi avversario. È sempre stato così. Mi sembra che anche nel Milan lo abbia fatto vedere in questi anni…”.

Un consiglio da vecchio mentore? Gli conviene restare al Milan a lungo e diventarne una potenziale bandiera?

“Ha rinnovato il contratto con il Milan, penso che quindi la sua volontà sia quella di restare. Potrebbe rimanere in rossonero per lungo tempo e emulare i grandi del passato, Van Basten e Gullit su tutti. Può essere un obiettivo molto ambizioso, ma decisamente alla sua portata”.

In Italia molti lo criticano per l’eccessiva discontinuità…

“E questo non contribuisce ad aiutarlo, perché - come dicevo prima - Leao è una personalità molto emotiva. Per me Pioli lo ha capito al volo e, infatti, con lui abbiamo visto il miglior Rafa fino a qui. Bisogna lavorarci gradualmente, con pazienza. È un ragazzo di 24 anni che può ancora crescere e migliorare. Io ne sono sicuro”.