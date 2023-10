esclusiva mn - Traversa: "Milan convincente e dominante, da 9. Contro la Juve è fondamentale. Pulisic il miglior acquisto"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Martino Traversa, calciatore rossonero nella stagione 1992-1993.

Il tuo giudizio rispetto a questa prima parte di stagione, con culmine la vittoria di Genova?

“Dovessi dare un voto, darei 9. Ottimo Milan. Convincente e dominante sotto tanti aspetti e punti di vista”.

Dovessi intravedere alcuni difetti?

“È una mia impressione, poi magari mi sbaglio, però noto che in campionato è un Milan, in Champions un altro. Questo perché, a mio avviso, Il medesimo Pioli è convinto del fatto che il livello sia diverso tra Italia e Europa, sa che non può vincere la Coppa dei Campioni e punta tutto sullo scudetto”.

A proposito di questo tema: la prossima sfida contro la Juventus sarà già decisiva?

“Decisiva no, ma fondamentale sì. Il Milan ha dalla sua che gioca in casa. Per me, lo scudetto se lo giocano i rossoneri insieme a Inter e Juventus”.

Quali sono stati i calciatori che, a tuo avviso, hanno avuto il miglior impatto sullo scacchiere tattico di Pioli?

“Direi tutti, anche perché sono stati scelti oculatamente con la società. Dovessi citarne uno, direi Pulisic: al Milan mancava, tra le linee, un giocatore così. Fa gol, assist, i movimenti giusti e ha anche la giusta esperienza. Per me è stato l’acquisto migliore, insieme a tutti quanti gli altri: è un Milan che si vede proprio che viene trascinato dai nuovi acquisti”.