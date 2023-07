esclusiva mn - Traversa: "Pulisic, Loftus e Reijnders ottimi acquisti. Terrei De Ketelaere"

Il mercato del Milan è stato uno dei più scoppiettanti tra entrate e uscite. Ora si inizia a fare sul serio e si vedranno i primi frutti in America dove i rossoneri sono giunti nella giornata di ieri e sono pronti ad affrontare Real, Juve e Barcellona in amichevole. La redazione di MilanNews.it ha discusso delle tematiche legate al mondo rossonero con Martino Traversa, calciatore del Diavolo nella stagione 1992-1993. Le sue dichiarazioni.

Il tuo giudizio sul mercato del Milan sin qui?

“Vedo un Milan molto attivo. Ottimi gli acquisti di Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic: questa stagione è mancato qualcosa quando le aspettative erano elevate e i rossoneri hanno colmato i vuoti restanti”.

Rispetto alla scorsa stagione c’è il tuo ex compagno di squadra Maldini in meno nei quadri dirigenziali…

“Secondo me è una vergogna. Per quello che ha fatto per il Milan da giocatore e per la bravura dimostrata da dirigente. Non so cosa sia successo all’interno, però è davvero inspiegabile”.

Capitolo De Ketelaere: conosoci bene il peso della maglia del Milan. Un consiglio che ti senti di dare al riguardo alla società rossonera?

“Fossi nel Milan lo terrei, è stato fatto un investimento ed era anche giusto mettere in preventivo alcune difficoltà. Per me De Ketelaere è forte ed è talentuoso. È normale avere difficoltà, il primo anno, in un club diverso, in un paese diverso, in cui si parla una lingua diversa”.

Ora c’è il vuoto della prima punta. Tra i nomi più caldi fronte Milan, qual è quello che ti convince maggiormente?

“A me convince molto Taremi. Poi è sempre l’allenatore a sbizzarrirsi sulla base Della caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione”.

A quali obiettivi può ambire il Milan nella stagione in procinto di cominciare?

“Quando ti chiami Milan, devi puntare a arrivare almeno tra le prime quattro. I rossoneri hanno tuttavia cambiato molto. Vincere lo scudetto non deve essere un’ossessione. Penso che al Milan, viste le mosse fatte, interessi fare un percorso più ambizioso in Champions League”.