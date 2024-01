esclusiva mn - Triantafillou: "David al Milan a giugno con lo sconto. È pronto per un campionato top come la Serie A"

Jonathan David, attaccante del Lille, è uno dei nomi che da tempo è sul taccuino della dirigenza rossonera per un eventuale colpo in attacco. La redazione di MilanNews.it per questo ha intervistato in esclusiva Simon Triantafillou, difensore canadese del SC Burlington e grande conoscitore di calcio internazionale.

Jonathan David è sul taccuino del Milan ormai da tempo. Cosa pensa di questa possibile operazione in vista di giugno?

"Credo che David abbia le carte in regola per giocare in Serie A che è uno dei migliori campionati al mondo. Tutti gli anni lotta con gli altri top players per vincere per la Scarpa d'Oro in Francia. È un attaccante affermato che ha avuto un ruolo determinante nella vittoria della Ligue 1 nel 2021 e che hafatto bene sia in Europa League che in Champions League con il Lilla."

Sarebbe pronto per raccogliere l'eventuale eredità di Olivier Giroud che potrebbe lasciare per andare in MLS dopo gli Europei di questa estate?

"È vero che il Milan ha già un grande giocatore come Giroud lì davanti ma quest'operazione potrebbe avere un senso per entrambi: club e David... e lui ha già dimostrato di avere la stoffa con il club e nazionale del Canada."

Per quale motivo David è perfetto per il club rossonero?

"Sa tenere la palla, ha piedi veloci e ha dimostrato che sa far gol ai massimi livelli. Poi è velocissimo..."

L'estate scorsa il club di Olivier Létang chiedeva 60 milioni di euro per farlo partire... ma con il contratto in scadenza nel 2025 e una stagione così così con appena cinque gol in campionato in 17 gare il Milan può trattare il prezzo al ribasso?

"Sì, quest'anno ha fatto meno gol che in passato. E questo può giovare al Milan che può prendere David con lo sconto, pagando meno dei 60 milioni richiesti. Ma è ancora indispensabile per il modo di giocare del Lilla perché in ogni partita riesce ad essere pericoloso e perciò il club insisterà chiedendo ancora quella somma anche se alla fine potrebbe accontentarsi di meno. Il Milan fiuta il colpo col maxi sconto..."