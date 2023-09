esclusiva mn - Vaciago: "Mercato del Milan positivo: mi è piaciuto l'approccio. Jovic? Il titolare sarà Giroud"

Un finale di mese d'agosto scottante in casa del Milan con i rossoneri che hanno dato il via al campionato con tre vittorie su tre e che hanno suggellato il mercato con l'arrivo di Luka Jovic dalla Fiorentina. Di questo ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Queste le sue impressioni.

Direttore, come giudica il mercato del Milan?

“Personalmente positivo. Per tante ragioni, non solo calcistiche…”.

Una di esse?

“Mi è piaciuto l’approccio e, soprattutto, la linea moderna che si è seguita. Ormai per competere contro i colossi arabi devi inventarti qualcosa di nuovo, scommettere sul futuro, adottando strategie e con coraggio. Il Milan, più delle altre, lo ha fatto e ciò lo pone in una condizione di vantaggio. Il tutto in linea con un percorso già cominciato in precedenza con Maldini e Massara, come giustamente bisogna sottolineare. È qualcosa di programmato da tempo e sul lungo termine”.

Anche l’acquisto di Jovic?

“Sinceramente? Buon giocatore, ma secondo me non vale Giroud. Il titolare sarà il francese. Forse il centravanti alternativo avrebbero potuto farlo meglio”.

Quale obiettivo stagionale deve imporsi il Milan?

“Il Milan deve puntare a vincere lo scudetto. Punto. Il mercato che è stato fatto decifra questo. In Europa si vedrà. Su quel fronte è sempre complicato avventurarsi”.