esclusiva mn - Vallelonga racconta Camarda: "Ecco come lo abbiamo scoperto"

vedi letture

In merito alla convocazione di Francesco Camarda in vista del match contro la Fiorentina, abbiamo intervistato in esclusiva Giovanni Vallelonga, ex osservatore del Milan nel gruppo capitanato dall’allora Responsabile del Settore Giovanile del Diavolo - Mauro Bianchessi -, scopritore del giovanissimo attaccante del Diavolo.

In che modo hai scoperto Camarda?

“Tramite un amico che mi suggerì di attenzionare un suo cuginetto di sei anni in spiaggia, che possedeva delle qualità incredibili. Lo andai a seguire poco tempo dopo, verso ottobre, con la sua squadra e non ebbi dubbi: lo inserimmo subito “a percorso” con il Milan, aveva sei anni. Di lì a poco, lo tesserammo definitivamente. Mauro Bianchessi, Responsabile del Settore Giovanile del Milan, era ed è un pioniere nella visione della prospettiva di un talento naturale”.

Quale ruolo prediligeva da bambino?

“Sempre ruoli offensivi, poi si è evoluto tatticamente prima punta. Dico, senza dubbio, che è un tipo di centravanti che - attualmente - in Italia è merce rara, per non dire che non esiste più. Richiama molto, per caratteristiche, i Luca Toni e i Bobo Vieri di fine anni 90, primi anni 2000”.

Dovendolo paragonare a un calciatore attuale?

“Ogni calciatore ha il proprio percorso e le rispettive caratteristiche, non mi piace effettuare equiparazioni. Detto questo, dico Haaland. Camarda la butta dentro in tutti i modi: destro, sinistro, di testa… Sa muoversi all’interno dell’area di rigore con un’intelligenza tattica fuori dal normale”.

Come ha recentemente sostenuto Furlani. Ti ha sorpreso la menzione di una tua scoperta da parte di un dirigente di rilievo del Milan?

“Onestamente? Sì, mi ha emozionato. Ma che Francesco (Camarda ndr) avrebbe fatto un percorso ambizioso e precoce, non c’erano molti dubbi…”.

A tuo avviso è pronto per la Serie A?

“Non ho le competenze per poterlo dire. Pioli e il suo staff hanno certamente una maggiore preparazione e accortezza rispetto a me, che mi occupo di Settore Giovanile. Forse, qualora esordisse contro la Fiorentina, potrebbe essere agevolato da un fattore…”.

Ossia?

“Lui ha sempre bruciato le tappe, è abituato a giocare sopra categoria. Quando l’ho scoperto all’età di sei anni, giocava contro quelli di otto. La naturalezza, la sana spensieratezza, abbinata alla sua grande dedizione al lavoro, lo hanno reso e lo rendono tutt’ora unico, diverso da tutti gli altri”.