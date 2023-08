esclusiva mn - Van der Gouw: "Reijnders è davvero forte, vi spiego la sua grande qualità"

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Raimond Van der Gouw, ex portiere del Manchester United con cui ha vinto il Triplete nel 1999 e di West Ham United, Vitesse Arnhem, Go Ahead Eagles e Waalwijk. Oggi fa il preparatore dei portiere del Vitesse Arnhem e proprio nella Eredivisie olandese ha visto crescere Tijjani Reijnders per il quale ha speso parole al miele.

Raimond, partiamo subito dal neo rossonero e suo connazionale Tijjani Reijnders, uno degli acquisti estivi più convincenti di questo precampionato. Qual'è la sua opinione sul centrocampista rossonero?

"L'anno scorso ha avuto una crescita esponenziale dimostrando soprattutto nelle partite europee in Conference League di poter giocare ad alti livelli. Ora sono curioso di vederlo giocare in Italia. Dovrà adattarsi ad un nuovo paese e una nuova lingua, non facile. Tijjani è un buon giocatore ma quanto tempi ci metterà per adattarsi? Questo resta da vedere ma lui ha un grande potenziale".

Alcuni giocatori come Declan Rice ad esempio sono finiti nel mirino della critica per i troppi passaggi all'indietro e laterali. Ma Reijnders quando ha la palla tra i piedi cerca sempre la profondità e di verticalizzare... è la specialità della casa?

"Per questo il Milan l'ha comprato, questa è la sua grande qualità. Non tanti calciatori sanno farlo. Magari vedono buchi ma poi la giocata deve anche riuscirti...in questo lui è forte".

Domanda impossibile: Reijnders potrà ripercorrere le orme dei suoi illustri connazionali Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit e Clarence Seedorf lasciando il segno come loro al Milan?

"È troppo presto per dirlo. Lasciamolo prima giocare per vedere come se la caverà il primo anno. Nuovo paese, nuova lingua... la grande domanda è: come affronterà tutto questo cambiamento? Poi il Milan è un grande club e le aspettative saranno altissime. E non dimentichiamo che lui è un giocatore ancora abbastanza giovane".

Può aiutarlo il fatto che anche suo padre Martin abbia calcato i campi della Eredivisie negli anni Novanta?

"Certamente sarà un aiuto ma il calcio è cambiato".

Intervista di Alessandro Schiavone