ESCLUSIVA MN - Venturato: "Non sono sorpreso da Colombo: può prendersi il Milan"

In merito all’exploit di Lorenzo Colombo, in questa stagione con la maglia del Lecce e recentemente controriscattato dal Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Venturato, tecnico dell’attaccante rivelazione italiano ai tempi della Spal nella stagione 2021-2022. Queste le sue parole.

Ti ha stupito l’impatto del “tuo” Colombo sulla Serie A, nella sua prima stagione a Lecce?

“Sinceramente? No. Colombo ha mezzi, capacità tecniche, tattiche e morali per giocare stabilmente in Serie A. Non ne ho mai dubitato."

Qual è la sua evoluzione tattica definitiva?

“Lorenzo può giocare sia da unica punta, sia in un attacco a due. Io lo preferisco in una coppia di attaccanti. Dovrà migliorare la capacità di muoversi in funzione del gioco di squadra. Ma c’è tempo per crescere”.

Come lo prospetti nel sistema di gioco rossonero, con Pioli a capo della guida tecnica?

“Credo possa inserirsi in un contesto importante come il Milan perché dotato di grande qualità morale. Sotto l’aspetto tattico credo che Pioli possa trovare la soluzione per far esprimere Lorenzo in funzione dell’esigenza della squadra. Anche perché non è uno sprovveduto: è uno dei migliori allenatori italiani”.

L’attuale Colombo ha le carte in regola per sfatare la “maledizione della maglia numero 9” del Milan e imporsi come centravanti del presente e del futuro?

“Ho sempre pensato che il suo destino fosse quello. Ha la personalità giusta per prendersi il Milan e trascinarlo a traguardi importanti con i suoi gol. Raramente si trovano in giro giovani con la sua mentalità”.