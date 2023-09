esclusiva mn - Verza: "Il mercato del Milan mi ha convinto. Champions? Si vedrà, l'obiettivo è il campionato"

Il mercato si è concluso. Il Milan è stato senza dubbio protagonista delle trattative estive con dieci nuovi giocatori messi sotto contratto per la prima squadra, ultimo per ordine di arrivo Luka Jovic. La redazione di MilanNews.it ha intervistato, in merito, l'ex giocatore rossonero Vinicio Verza che ha parlato così.

Ti ha convinto il Milan in questo avvio di campionato?

“Moltissimo, soprattutto per l’intensità fisica. È stata fatta una buona preparazione. Ma guai a cantare vittoria fin da subito…”.

Per quali ragioni, secondo te, c’è da essere cauti?

“Perché si sono cambiati tanti calciatori. Sembra che, per ora, Pioli faccia coesistere tutti al meglio, però non si sa mai cosa capita nel lasso di una stagione intera. Quindi giusto pensare partita dopo partita e guardarsi anche dalle avversarie, come il Napoli, l’Inter e la Juve, da non sottovalutare, senza coppe”.

L’ultimo arrivato è Jovic: quale valore aggiunto potrebbe portare?

“È evidente, per come sono andate le cose, che il Milan puntasse ad altri nomi. È stato preso un discreto giocatore, magari voglioso di riscatto post esperienza non esaltante con la Fiorentina, che funge da allungamento e riempitivo della rosa. Per me però il titolare resterà Giroud”.

Ti ha convinto, tuttavia, a livello complessivo il mercato?

“Tutti i giocatori che sono arrivati hanno qualità, per cui la risposta è sì. Certo è che, come dicevamo prima, si è cambiato molto e spero che venga dato il giusto e dovuto tempo a Pioli, il quale deve anche avere il diritto di cambiare qualcosa a livello tattico, eventualmente. Giusto sperimentare e provare quante più soluzioni possibili. Ho un unico rimpianto…”.

Prego.

“De Ketelaere. Con lui non si è dato il tempo di ambientamento. D’altro canto il Milan è un top club e non ti può aspettare in eterno, quindi posso capire ed è, per certi aspetti, giusto così. Il ragazzo però ha talento. Spero possa rifarsi all’Atalanta e recuperare autostima”.

Che tipo di Champions ti aspetti da parte del Milan?

“Innanzitutto l’obiettivo principale deve essere il campionato e, ripeto, non sarà scontato, contro squadre come Napoli, Inter e Juventus. In Champions si vedrà. Il girone non è dei migliori, ma per me è più aperto di quello che sembra”.