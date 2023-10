esclusiva mn - Vettore: "La Juve una delle principali rivali per lo scudetto. Mi fido di Mirante"

Giocare un big match come Milan-Juventus da protagonisti, dopo ingenti stagioni da “gregari” è qualcosa per chi possiede un fegato forgiato. È questa la situazione che riguarderà Antonio Mirante, terzo portiere dei rossoneri, chiamato in causa dopo due stagioni e mezzo ad affrontare i bianconeri (tra l’altro da ex, in quanto - quelli della Vecchia Signora - sono colori che ha vestito sia a livello di Settore Giovanile, tra il 2000 e il 2004, sia direttamente in prima squadra, nella stagione 2006-2007). A tal proposito, ne abbiamo parlato telefonicamente in esclusiva con Antonio Vettore, portiere “gregario” del Milan nelle stagioni 1980-1981 e 1985-1986.

Milan-Juventus è una sfida scudetto?

“Secondo me è un top match, uno dei classici più importanti del nostro campionato. Per me sì. Chi vince, darà un messaggio molto forte psicologicamente alla propria diretta avversaria. Siamo soltanto all’inizio? Beh, il campionato è cominciato da due mesi. Vincere, in piena emergenza, contro una big ti lancia verso il tricolore”.



Contempli concretamente i bianconeri come possibili papabili per lo scudetto? Allegri ha sempre glissato sul tema…

“Per me la Juve è una delle rivali principali del Milan in chiave scudetto. Per questo il Milan deve vincere la partita. È una sfida che rimetterebbe seriamente in corsa la squadra di Allegri verso un obiettivo stagionale di grande portata”.

I pali della porta del Milan saranno difesi da Antonio Mirante, che - come te - non è mai stato primo estremo difensore dei rossoneri. Un consiglio che ti sentiresti di dargli?

“Non ha bisogno di miei consigli. È uno che in carriera ha sempre lavorato sodo, al fine di farsi trovare pronto. Se a 40 anni gioca nel Milan, un motivo ci sarà. Non ti tengono a caso. Vuol dire che sei perfettamente all’altezza della situazione e del contesto. Io, da tifoso, mi fido di lui”.

Dopo la Juve, c’è il crocevia Champions con il PSG. Credi concretamente anche in un percorso ambizioso da parte del Milan in Europa?

“In campionato, da dopo il derby in poi, mi sembra un Milan lanciato verso lo scudetto. Le principali rivali saranno Inter, Napoli e Juventus. In Champions è già una più situazione complicata, proprio alla luce delle prime due partite che hanno disputato i rossoneri”.