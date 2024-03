esclusiva mn Vettore: "Milan da secondo posto. Loftus-Cheek l'acquisto migliore, Pulisic il più in forma. Cominciare un nuovo ciclo con Klopp la soluzione migliore"

vedi letture

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Ecco le sue parole.

Come commenti la vittoria del Milan contro l’Empoli?

“Una partita non semplice. In linea teorica, i valori sul campo sarebbero dovuti risultare completamente differenti. In questo momento, però, il Milan ha un solo, unico, avversario: se stesso”.

Da quali calciatori ti saresti aspettato, eventualmente, qualcosa in più?

“Francamente da Jovic. C’era stato un suo bel periodo, questa era - forse - la partita in cui poteva segnare una doppietta, distinguersi. Invece poco niente. Peccato”.

E quelli da cui Pioli non può assolutamente prescindere?

“Io credo che Loftus-Cheek sia stato uno dei migliori acquisti in assoluto e mi piace molto la posizione in cui viene impiegato. Sapete che vi dico? Potrebbe fare, e segnare, pure molto di più”.

Il tuo punto di vista rispetto alla prestazione di Pulisic?

“In questo momento, tecnicamente e tatticamente, è il calciatore più in forma del Milan. Con l’Empoli, malgrado una prestazione generale non esaltante, l’ha risolta con un suo gol. I calciatori fanno la differenza così. Salvo due aspetti: la rete di Pulisic e il fatto che, finalmente, Maignan non abbia subito gol: gli fa bene psicologicamente. Parlo da ex portiere”.

L’attuale Milan è da secondo posto in pianta stabile?

“I risultati e le prestazioni stanno dicendo questo e non si può smentirlo”.

In caso di vittoria dell’Europa League e di secondo posto in campionato, Pioli potrebbe sperare nella riconferma?

“Io dico che Pioli non sarà il miglior allenatore al mondo, ma - negli anni - al Milan sono passati traghettatori che non hanno lasciato il segno in nessun modo. L’attuale allenatore rossonero ha vinto invece uno scudetto, approfittando del rallentamento dell’Inter. Più che un nuovo allenatore, al Diavolo occorrerebbero più calciatori di livello internazionale come Pulisic dal mercato, non solo giovani da far crescere. Ad ogni modo, se si è rotto qualcosa tra Pioli e proprietà, è inevitabile che si cambi”.

Quale allenatore, per caratteristiche, potrebbe essere quello più congeniale per l’attuale Milan?

“Circolano tanti nomi. De Zerbi sarebbe intrigante, ma - a mio avviso - andrà al Barcellona. Potrebbe essere incisivo sin da subito Conte. Anche se, per la situazione attuale, cominciare un nuovo ciclo con Klopp rappresenterebbe la migliore soluzione possibile. Porterebbe anche maggiore pubblico allo stadio e contribuirebbe a innalzare la nomea a livello internazionale del Milan”.