ESCLUSIVA MN - Viviani: "De Ketelaere? Non so se conviene venderlo. Il Milan deve puntare allo scudetto"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il mercato rossonero è entrato nel vivo: dopo Loftus-Cheek ecco il colpo Christian Pulisic. Inoltre il Milan lavora anche sulle uscite con De Ketelaere che potrebbe partire. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Fabio Viviani, calciatore del Diavolo nella stagione 1988-1989.

Il tuo giudizio rispetto a un’eventuale cessione di De Ketelaere?

“Non mi sorprenderebbe, visto come è andata con Tonali e - più in generale - per come è strutturato il mercato oggi. Non so se al Milan converrebbe in prospettiva però. Il talento c’è. Bisogna soltanto lavorarci”.

Il tuo giudizio rispetto al mercato del Milan sin qui?

“Sono state fatte delle scelte molto internazionali. Adesso vedremo come Pioli rabboccherà il tutto”.

Potrebbe virare in maniera significativa sul 4-3-3?

“Non è da escludere. Con i giocatori di cui dispone, non si può nemmeno escludere il 4-2-3-1, anche se ho un’idea…”.

Ossia?

“Ossia che Pioli, come tanti altri allenatori moderni, siano alla ricerca di un calcio sempre più fluido, in cui i ruoli siano interscambiabili a partita in corso. Più giocatori duttili e intelligenti tatticamente hai, più sei imprevedibile”.

Quale deve essere l’obiettivo del Milan quest’anno?

“Quando penso al Milan penso chiaramente a una squadra che lotta per lo scudetto. Per quanto riguarda invece la Champions, un percorso ambizioso, che guardi come traguardo partita dopo partita”.