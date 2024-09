esclusiva mn Wyett (Sun): "Solo un milanista giocherebbe in questo Liverpool. Origi, perché il Milan l'ha preso?"

Vigilia di Milan-Liverpool, MilanNews.it raccoglie le impressioni anche dalla terra d'Albione per la partita d'esordio della nuova Champions League. Il collega Charlie Wyett del Sun ci dice la sua:

Che cosa ti aspetti da Milan-Liverpool?

"Sarà una partita incredibile. Sappiamo bene che il Milan è in difficoltà, ma poco importa. Mi aspetto una sfida veramente equilibrata".

L'unica novità del Liverpool, Chiesa a parte, è rappresentata da Arne Slot e non è poco: cosa è cambiato rispetto al calcio di Klopp?

"Jurgen Klopp era famoso per un calcio 'heavy metal' mentre quello di Slot è più lento, fatto di molte transizioni. Sta sicuramente dando ottimi risultati. Non a caso in Inghilterra si ironizza sul fatto che il Manchester United abbia preso un tecnico olandese pelato (Ten Hag, ndr), ma quello sbagliato".

Il punto forte dei reds?

"Salah, Salah e ancora Salah. Sembra essere tornato al suo massimo splendore. E penso che il Liverpool debba fare di tutto per trattenerlo, essendo il suo contratto in scadenza. Al momento, però, non se ne è parlato".

Anche Luis Diaz è partito molto forte

"Sicuramente anche il colombiano è un pericolo, un buon giocatore che non ci ha abituato in passato a troppe reti ma indubbiamente il suo inizio è stato brillante".

Sulla carta il Liverpool è favorito, ma c'è un punto vulnerabile dei reds?

"Credo che la mediana sia il punto debole. Certo, Ryan Gravenberch ha avuto un ottimo inizio stagione ma il Liverpool dall'addio di Fabinho non è riuscito a trovare un giocatore con quelle caratteristiche, di fatto non è stato mai sostituito".

L'ultimo Milan-Liverpool porta la firma di Divock Origi. Il belga decise la sfida per gli inglesi, poi passò al Milan. Dove oggi è fuori dai piani e senza un compratore. Ti aspettavi questo flop?

"Origi era un cult hero al Liverpool perché ha segnato alcuni gol decisivi nelle grandi partite. Ma la realtà è che era un giocatore nella media in una squadra veramente forte. Quando si è trasferito al Milan in Inghilterra c'è stata grande sorpresa perché è un giocatore da Crystal Palace a mio avviso. O, se vogliamo rimanere in Italia, da Lecce".

Del Milan attuale credi che ci sia un giocatore che potrebbe giocare al Liverpool

"Non credo molti, a parte Leao. Certamente nessuno dei tre inglesi (Tomori, Loftus-Cheek e Abraham) in rosa".