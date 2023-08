esclusiva mn - Zorgane: "Bennacer da Pallone d'Oro. L'infortunio? Sta bene, tornerà per la Coppa d'Africa..."

Adem Zorgane, centrocampista della nazionale dell'Algeria e dello Royal Charleroi Sporting Club, squadra che milita in Jupiler Pro League ovvero il massimo campionato belga, ha parlato in un'intervista esclusiva alla redazione di MilanNews.it del suo amico Ismaël Bennacer, del suo infortunio, il suo stato d'animo attuale, il ritorno in campo "per la Coppa d'Africa" e del suo valore in un mercato "pazzo" per i centrocampisti difensivi

Adem, lei e Bennacer siete amici oltre che compagni in nazionale. Come pensa che si riprenderà dall'infortunio al ginocchio?

"Bennacer è un giocatore importante per noi giocatori, per la nostra nazionale e per l'Algeria. È indispensabile che torni per la Coppa d'Africa (che si terrà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio al 11 febbraio 2024 ndr) e io ci spero. Sta lavorando duramente e tutti sappiamo che Ismaël è un grande secchione in campo e fuori. Sta facendo tutto per tornare il prima possibile e per essere a disposizione della nazionale algerina prima della Coppa d'Africa."

Lei ha avuto modo di parlargli in questi mesi difficili dopo la lesione alla cartilagine del ginocchio destro subito durante l'andata della semifinale di Champions contro l'Inter a maggio?

"Gli ho parlato e lui dal punto di vista psicologico sta bene. È credente ed è convinto che sia stato il destino a metterlo alla prova con questo infortunio. Ora sta lavorando con degli preparatori fisici per tornare al top. Noi abbiamo davvero bisogno di lui per la Coppa d'Africa."

Quindi vede un infortunio così grave come qualcosa di positivo?

"Certo, lui vede tutto in modo positivo. Penso che sia il primo infortunio grave che abbia subito in carriera. Attualmente quanto a massa muscolare è in ottima forma perché lavora sodo. È il primo a presentarsi al centro d'allenamento e l'ultimo ad andarsene. L'infortunio è stato un segno del destino ma lui da grande lavoratore qual è tornerà ancora più forte."

Se diamo un'occhiata al mercato "drogato" dei centrocampisti difensivi ovvero gli accessori che vanno di moda attualmente. Da Enzo Fernandez a Roméo Lavia passando per Alexis Mac Allister e Moses Caicedo che hanno cambiato casacca per prezzi folli... la domanda è: un Bennacer in forma varrebbe e costerebbe quanto loro?

"Certo non ha nulla da invidiare a loro. È uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e fra poco sarà nella Top 10 del Pallone d'Oro. Ismaël è un giocatore fondamentale per il Milan e per l'Algeria. Per i rossoneri è un giocatore molto importante, è reduce da quattro grandi stagioni a Milano ed è il miglior centrocampista che il club ha."