Flashback Milan: due anni fa 49 punti e poi scudetto. Ma in questa stagione... (PODCAST)

Ep. 429 - Flashback Milan: due anni fa 49 punti e poi scudetto. Ma in questa stagione...

Il Milan, dopo la vittoria in rimonta contro il Frosinone, ha totalizzato 49 punti in 23 giornate: esattamente lo stesso bottino di due anni fa, quando i rossoneri riuscirono con una grandissima cavalcata a vincere lo scudetto numero 19 della loro storia. Tante analogie con quella stagione fino a questo punto, dai risultati ai gol fatti e subiti, ma anche tante differenze, forse troppe per poter sperare nello stesso esito finale. Dall'impegno europeo all'andamento negli scontri diretti, fino alla solidità del gruppo e agli infortuni: nel podcast odierno analizziamo la situazione nel suo complesso. Buon ascolto!