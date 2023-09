FOCUS MN - Milan, è tempo di lista Champions: ecco i possibili 23 di Pioli, possibile sorpresa Caldara

Il mercato estivo del Milan ha letteralmente rivoluzionato la squadra, a partire dai 10 acquisti ufficiali per la Prima Squadra: Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze, Musah, Pellegrino e Jovic.

Con la prossima edizione della Champions League ormai prossima ad iniziare, il Milan affronterà PSG, Dortmund e Newcastle, ogni club deve consegnare due liste di giocatori (Lista A e Lista B) specificando dettagli come numero di maglia, data di nascita e nazionalità. Inoltre, le liste devono contenere la conferma del medico di squadra che tutti i calciatori sono stati sottoposti alla visita medica obbligatoria. La Lista A deve essere consegnata alla federazione competente per una verifica, quindi convalidata e inoltrata alla UEFA entro le 24:00 CET di lunedì 4 settembre. La stessa procedura si applica alla Lista B che deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Prima di passare alla lista andiamo prima a rinfrescarci la memoria con le regole che la UEFA impone per la registrazione della rosa in Champions League.

Dei 25 calciatori iscrivibili in Champions League (Lista A) ben 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

1. Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 18 mesi, continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel club.

2. Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 18 mesi, continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati in Italia.

Nessun club può avere più di quattro giocatori formati in Italia tra gli otto giocatori "locali" della Lista A. Inoltre le squadre devono registrare almeno tre portieri, di cui due facenti parte della lista A e uno della Lista B.

Cosa si intende per Lista B? In Champions League un giocatore può essere iscritto alla Lista B se è nato dal 1° gennaio 2002 (U21) in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni. I club possono iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione; tuttavia, la lista deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Infine, in Champions League le squadre possono modificare nuovamente la rosa durante la stagione? Il regolamento UEFA ci dice di sì, se raggiungono la fase a eliminazione diretta. Prima degli ottavi di finale, possono iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 2 febbraio. I tre giocatori di cui sopra possono essere stati schierati da un altro club nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Europa Conference League.

Andiamo quindi a vedere quella che potrebbe essere verosimilmente la lista che verrà presentata nelle prossime ore, verosimilmente domani sera, alla UEFA.

1. Maignan

2. Kalulu

3. Thiaw

4. Kjaer

5. Tomori

6. Theo

7. Reijnders

8. Krunic

9. Loftus-Cheek

10. Musah

11. Adli

12. Leao

13. Chukwueze

14. Okafor

15. Pulisic

16. Giroud

17. Jovic

18. Sportiello - vivaio Italia

19. Mirante - vivaio Italia

20. Florenzi - vivaio Italia

21. Caldara - vivaio Italia

22. Calabria - vivaio Milan

23. Pobega - vivaio Milan

Ci sono alcune considerazioni da fare, a partire dal probabile reintegro (qui la nostra news di ieri) di Mattia Caldara. Totalmente fuori dal progetto rossonero come dimostrano i prestiti degli ultimi due anni e la mancanza di tempo di gioco anche durante le amichevoli estive (il difensore non è partito nemmeno per gli USA con la squadra), potrebbe invece rivelarsi "utile", almeno numericamente. Iniziamo col dire che il suo inserimento in lista non toglierebbe posto a nessuno, anzi. L'ex Atalanta fa parte dei calciatori cresciuti nel vivaio Italia come Sportiello, Mirante e Florenzi. Non va a togliere nessuno spazio ai 17 "stranieri". Potrebbe quindi rivelarsi utile numericamente: il Milan avrà solo 4 centrali per la Champions, di cui uno (Kalulu) potrà essere utilizzato anche come terzino. Giusto quindi cautelarsi e metterne un quinto, seppur senza aver nessun tipo di certezza sulle suo apporto fisico e tecnico.

Rimarranno fuori verosimilmente Marco Pellegrino, Luka Romero e ovviamente Ismael Bennacer, attualmente infortunato: l'algerino potrà poi essere inserito a febbraio per la fase ad eliminazione diretta, a patto ovviamente che il Milan superi il girone.

Non avendo altri giocatori che soddisfano i requisiti per essere inseriti tra quelli formati nel vivaio del club allora la Lista A che i rossoneri presenteranno alla UEFA sarà di 23 calciatori e non 25.