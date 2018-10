Gazzetta - Gattuso sotto esame: Donadoni prima alternativa

Intorno alla panchina di Gattuso iniziano ad aggirarsi i fantasmi. I soliti fantasmi. Antonio Conte è il primo nome, ma secondo La Gazzetta dello Sport è troppo caro, troppo alte le richieste dell’ex c.t. in sede di mercato, in un momento in cui il Fair Play Finanziario non può permettere al club di sostenere spese troppo elevate. Per questo, il primo nome nella lista è un vecchio pallino, più volte avvicinato al Milan in passato: Roberto Donadoni. Ancora nessun contatto c’è stato, però la situazione è da tenere sotto osservazione. Gattuso non ha terminato le cartucce a sua disposizione, ma tutto dipenderà dai prossimi risultati. Qualora i rossoneri non dovessero svoltare definitivamente, l’alternativa è già pronta. Donadoni è il primo nome: questa volta il fantasma c’è e incombe, scrive Gazzetta.it