Gazzetta - Kjaer capitano anche del Milan? Per la società e Pioli è una possibilità

Simon Kjaer nuovo capitano del Milan? Lo chiedono i tifosi del Milan, ma non solo: sui social si è scatenata un'onda travolgente nei confronti del difensore che sabato ha salvato la vita al suo amico e compagno di nazionale Eriksen. Gli hashtag #KjaerCapitano e #KjaerMilanCaptain spopolano su Twitter dove chiunque ha apprezzato il modo in cui si è comportato il danese dopo il malore che ha colpito il calciatore dell'Inter durante Danimarca-Finlandia.

COMPORTAMENTO PERFETTO - Secondo La Gazzetta dello Sport, anche il Milan e Stefano Pioli hanno deciso di aderire a questa iniziativa senza conferme social: non appena tutta la squadra rossonera si sarà riunita a Milanello in vista della prossima stagione il gruppo si confronterà sul tema e deciderà se dare per davvero la fascia di capitano a Kjaer (in lista ci sono anche Kessie, Ibrahimovic e Calabria). Il comportamento di Simon è stato perfetto, da vero uomo e da vero amico oltre che da vero leader.

L'IMPATTO NEL MILAN - La fascia da capitano sarebbe un premio più che meritato anche per quello che ha fatto da quando è arrivato a Milanello: si è parlato quasi sempre solo dell'impatto di Ibrahimovic, ma è innegabile che la svolta del Diavolo è arrivata anche grazie a Kjaer (anche lui come lo svedese è sbarcato in rossonero a gennaio 2020). Con Romagnoli che è non è più un titolare indiscusso e con l'addio di Donnarumma, Pioli potrebbe decidere di dare la fascia proprio a Simon che sabato a Copenaghen ha dimostrato ancora una volta di essere sia un grande giocatore che un grande uomo.