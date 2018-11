Gazzetta - Milan, da Bakayoko e Halilovic a Bertolacci e Simic: in campo a caccia di una conferma

Il Dudelange gioca bene, da squadra, ma non può in alcun modo essere accostato al Milan per qualità ed esperienza. Perché va bene il rispetto, ma senza esagerare. Ecco perché Gattuso, contro i lussemburghesi, darà spazio ad alcuni elementi della rosa che, perlomeno fin qui, hanno giocato con il contagocce. Giocatori - scrive la Gazzetta dello Sport - a caccia di una conferma per la prossima stagione, di un riscatto del cartellino o semplicemente di spazio nelle partite che verranno.

CHANCE - Tra questi, senza dubbio, c’è Tiemoué Bakayoko. In pochi avrebbero scommesso sulla crescita del centrocampista francese, dopo un avvio a dir poco disastroso. Ora, invece, i 35 milioni che servono per riscattarlo dal Chelsea sembrano meno impossibili da trovare. Altro giro, altro ragazzo in cerca di una chance: Alen Halilovic, nel corso della stagione, ha totalizzato la miseria di 3 minuti, ma questa sera potrebbe partire dall’inizio. Il giovane croato - osserva la rosea - non vorrebbe partire a gennaio.

SCADENZE - Discorso simile (ma non troppo) per Bertolacci. Gattuso ha voluto trattenerlo in estate, ma si è visto solo in Lussemburgo. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno: il suo futuro ancora tutto da decifrare. Anche Zapata è in scadenza, ma la pioggia di infortuni in difesa gli ha spianato la strada. E poi c’è Stefam Simic, che stasera farà il suo esordio con il Milan. Il suo accordo termina nel 2020: per ambire alla permanenza deve assolutamente cogliere questa occasione.