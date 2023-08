Gazzetta - Reijnders alla scoperta di San Siro: attesa per la nuova luce del Milan

C'è sempre una prima volta per tutti. In questo caso parliamo di Tijjani Reijnders, che, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, entrerà a San Siro per la prima volta nella sua vita, ma da calciatore del Milan. L'olandese avrà subito un compito importante: essere la luce del Milan, quello che è stato per tutto il pre campionato estivo e a Bologna, dove ha chiuso il match con il 100% di precisione passaggi.

Il fattore Reijnders

C'è tanta attesa per la prima del Milan a San Siro, dove ad attendere i rossoneri ci saranno oltre 72mila rossoneri. La squadra di Pioli è cambiata, attacca di più e in maniera diversa. Lavoro anche sulla fase difensiva, dove Reijdners, assieme a Loftus-Cheek, hanno una grande importanza. Nelle amichevoli estive abbiamo visto l'ex Chelsea più avanzato, con Reijnders abbassato in mezzo assieme a Krunic. La duttilità di entrambi, tuttavia, permette ai rossoneri di scambiarsi ed eseguire perfettamente il lavoro richiesto, come successo a Bologna.

Attesa

Tutti sorpresi per le giocate, la duttilità e la corsa di Tijjani, ma San Siro questa volta avrà l'occasione di vederlo da vicino. Le qualità del giocatore si sono già viste a Bologna: 27 passaggi effettuati, di cui 27 arrivati a destinazione. Passaggi sicuramente non banali vista la volontà dei rossoneri di giocare molto in verticale.