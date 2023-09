Gazzetta - Verso il derby: Pioli ha tempo per decidere in difesa. Un posto affianco a Thiaw

La prossima partita del Milan, quando i rossoneri torneranno dalla sosta internazionale, sarà una di quelle importantissime: il derby contro l'Inter giocato, formalmente, fuori casa. La squadra di Pioli sa già che si presenterà al grande appuntamento orfana di uno dei suoi titolari, Fijayo Tomori: il centrale inglese è stato espulso nell'ultima contro la Roma. C'è tempo per decidere chi prenderà il suo posto.

La certezza

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'allenatore rossonero è già sicuro di poter contare su un giocatore divenuto titolarissimo: Malich Thiaw. L'ascesa del centrale tedesco nella scorsa stagione è nota e, all'inizio di questa, l'ex Schalke sta raccogliendo i frutti di quanto assimilato nell'ultimo anno. Malick sarà sicuramente titolare al centro della difesa e già in queste prime tre uscite è stato stato il difensore più positivo anche più di Tomori. La conferma è l'ormai sicurezza della convocazione nella nazionale maggiore tedesca con cui disputerà due amichevoli nei prossimi giorni. Il suo compito sarà il più difficile: arginare Lautaro Martinez, giocatore più in forma della Serie A. Per fortuna di tutto il mondo Milan, Thiaw non sembra uno che si spaventa e dopo aver affrontato Kane all'esordio in Champions League e altri grandi campioni, accetterà anche questa sfida.

Battaglia

L'altro posto, quello di Tomori per intendersi, è aperto e libero. La sensazione, anche vedendo le scelte di Pioli nelle prime giornate, è che il ruolo dell'inglese sarà ricoperto da Pierre Kalulu. Il francese ha voglia di ritrovare continuità dopo che la scorsa stagione ha vissuto un po' sulle montagne russe a livello di prestazioni. Contro la Roma è entrato lui al posto di Loftus-Cheek per sopperire alla mancanza di Tomori: il suo ingresso lo ha fatto anche nelle precedenti due sfide. Il suo "avversario" sarà Simon Kjaer, impiegato con meno continuità da Pioli e che ha dato la sensazione di aver bisogno di qualche minuto in più: in questo senso la convocazione con la Danimarca può aiutare. Kalulu, comunque, rimane in vantaggio: non essendo più eleggibile per la Francia under 21, il classe 2000 è rimasto a Milanello e potrà lavorare a stretto contatto con Pioli fino al grande giorno della partita.