Giampaolo a MTV: "Ho lavorato sodo per ottenere questa chance, grandissima opportunità"

Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Milan, ha rilasciato la prima intervista ai microfoni di Milan TV. Di seguito un'anticipazione all'ANSA: "Ho lavorato sodo per ottenere questa chance, per me il Milan e' una grandissima opportunità. Ho lavorato sodo. Il Milan è il club più titolato in Europa e uno dei più importanti. Per me è una grandissima opportunità, sono felice e motivato. Il percorso è stato lungo, sarà ancora lungo perché non c'è mai fine, non si finisce mai di costruire idee, progetti e cose".