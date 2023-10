Giroud è il faro che illumina un amarissimo Napoli-Milan (PODCAST)

vedi letture

Una doppietta che riporta il Milan a segnare dopo aver chiuso le partite con Juve e PSG senza realizzare gol. Olivier Giroud si conferma, ancora una volta, l'uomo in più di questo Milan. Il francesce è tornato a segnare su azione dopo oltre due mesi: l'ultima rete non da palla inattiva dell'attaccante francese risaliva infatti al 21 agosto quando andò in gol in casa del Bologna nella prima gara ufficiale della stagione rossonera.

Ma non basta al Milan per portare i tre punti a casa. Non sorride al Milan la situazione infortuni - Pulisic, Kalulu e Pellegrino si sono fermati proprio contro il Napoli - e alcune scelte che fanno riflettere parecchio, come il cambio del francese che era pienamente in partita. Nel podcast odierno analizziamo i fattori positivi e quelli negativi usciti dalla partita di Napoli.

Buon ascolto!