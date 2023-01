Pagelle - Bennacer fondamentale. Pioli sbaglia i cambi finali. Vranckx ingenuo

Queste le pagelle di Milan-Roma:

Tatarusanu 6: non può nulla sull’incornata di Ibanez né, tantomeno, sul tap-in di Abraham dopo che aveva fatto una grande parata su Matic.

Calabria 6.5: fa una partita di sostanza, sulla sua corsia, dove l’asse con Saelemaekers funziona ed è funzionale alla doppia fase.

Kalulu 6.5: sblocca la partita con una bella torsione su azione d’angolo. Partita fatta molto bene fino a quando si fa sfilare davanti Abraham per il gol del pareggio della Roma.

Tomori 5.5: 85’ quasi perfetti, poi buca l’intervento sul gol di Ibanez. Marcatura blanda, con concorso di colpa con Kalulu, sul 2-2.

Theo Hernandez 6: con la Roma piombata nella sua metà campo, non ha molto spazio per le sue sgroppate.

Bennacer 6.5: se, come da programma, nelle prossime ore arriverà il suo rinnovo di contratto, contro la Roma fa un’altra di quelle prove dove è difficile trovare qualcosa di negativo. Sposta il gioco a suo piacimento. (dal 74’ Vranckx 5.5: entra nell’azione del 2-0, avviandola, ma è estremamente ingenuo nel commettere fallo su Dybala, girato di spalle, dal quale nasce la punizione del pareggio della Roma).

Tonali 5.5: sulla gara di Sandro pesa il concorso di colpa sul gol di Ibanez, dove Tomori perde il tempo della marcatura e poi la lettura sul secondo gol, dove molla Matic per andare sul tiratore da fuori, mandando in crisi Pobega che si becca il blocco di Belotti che libera l’ex Chelsea. Gioca sui suoi livelli, ma quando la Roma alza la controffensiva, non è lucido. Ammonito, salterà Lecce.

Saelemaekers 6: uscendo lui, il Milan perde uno dei pochi in grado di ribaltare il campo con velocità. Perché finché rimane dentro, è sempre diligente e attivo. (dall’84’ Gabbia sv)

Brahim Diaz 6: attiva il contachilometri all’inizio della partita e lo spegne al 70’. È quello che cerca per più volte – finché rimane in campo - la conclusione verso la porta di Rui Patricio. Innesca in un paio di circostanze Giroud. (dal 70’ Pobega 6.5: prende il posto di Brahim e alla prima palla buona, fa il gol che allunga il parziale a favore del Milan. Bravo, col suo mancino, a incrociare in maniere potente e precisa sul secondo palo)

Leao 6.5: va a corrente alternata, ma quando c’è da esser decisivo, lo fa. Al 31’ del secondo tempo, al posto di puntare la porta, alza la testa e premia con i tempi giusti Pobega con l’assist che porta il Milan al raddoppio. Adesso è tempo di volare in sede a firmare il rinnovo, per porre fine alla telenovela.

Giroud 6: dentro una partita difficile, apre la strada al gol del 2-0 con un movimento a portarsi dietro tutta la difesa della Roma che apre la traccia di tiro a Pobega per il gol del 2-0 rossonero. Lotta con Smalling per tutta la partita. (dall’84’ De Ketelaere sv).

All. Pioli 5: il pareggio della Roma arriva su due palle inattive e questo è un qualcosa che va imputato a lui e alla sua preparazione del gioco da fermo. Perché non sono ammissibili due errori in fotocopia che hanno fatto perdere due punti al Milan e complicato la rincorsa scudetto. Anche i cambi nel finale, con il passaggio sistematico alla difesa a tre, non hanno convinto per nulla. Questa, ci dispiace, ce l’ha sulla coscienza. Peccato, perché fino a quando il Milan ha fatto il Milan, non c’è stata partita. Per favore, basta con la difesa a tre.