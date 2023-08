I tre Milan degli USA. Nuove idee e nuovi uomini: c'è molto da lavorare ed è normale che sia cosi (PODCAST)

Nel podcast odierno, a firma e voce di Pietro Mazzara e Antonello Gioia, vi proponiamo il commento e i primi bilanci della tournée che il Milan ha effettuato negli Stati Uniti. I rossoneri hanno affrontato tre amichevoli, tutte e tre concluse con una sconfitta: 3-2 contro il Real Madrid, 6-5 dopo i calci di rigore (2-2 nei 90 minuti) contro la Juventus e 0-1 contro il Barcellona.

È chiaro che sia tempo di preparazione e che i risultati, in questa fase, contino zero, ma è giusto fornire qualche analisi di quello che si è visto. E, tra Los Angeles e Las Vegas, si sono visti tre Milan diversi con una base comune: il 4-3-3 in fase di possesso, con Loftus-Cheek e Reijnders nel ruolo di interni di centrocampo, e il 4-2-3-1 in fase di non possesso, con il numero 8 inglese che saliva nella posizione di trequartista a portare la prima pressione. Intorno a questo movimento di base, tante altre idee si stanno sviluppando tra allenamenti e amichevoli... con ancora tanto su cui da lavorare.

