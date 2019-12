Ibra-Milan: tutti gli step del ritorno dello svedese in rossonero

E' stato un ritorno atteso, sperato, voluto e finalmente concretizzato. Ibrahimovic e il Milan sono il perfetto esempio dell'amore che canta Antonello Venditti in "Amici Mai" con l'iconica frase "Certi amori non finiscono fanno giri immensi e poi ritornano". Un sentimento forte quello tra lo svedese e i rossoneri, degno di una vera e propria telenovela che poi è andata effettivamente in scena nella tante puntate che hanno anticipato la conclusione avvenuta ieri. Ripercorriamo, quindi, le tappe che sono state necessarie per definire l'accordo tra Ibrahimovic e il Milan:

7 Novembre. Don Garber, commisioner della Mls, durante un intervento televisivo lascia tralasciare che Ibrahimovic è in trattativa con il Milan.

13 Novembre. Zlatan Ibrahimovic con un post impregnato del suo inimitabile ego ringrazia e saluta i Galaxy a modo suo.

20 Novembre. Mino Raiola arriva a Milano per incontrare la dirigenza dei rossoneri formalmente per parlare del futuro di Suso e Donnarumma, ma tra i discorsi sui due giocatori rossoneri si parla anche del nome di Ibrahimovic.

29 Novembre. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic dichiara amore per Milano, la sua seconda casa dove ha lasciato il cuore.

4 Dicembre. Ibra rilascia un'intervista a GQ Italia dove, senza mezzi termini, dichiara che il suo futuro sarà in Italia. Questa la sua dichiarazione che contribuiscono, con le parole finali, a pensare che la destinazioni possa essere il Milan: «Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora…. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia.. Ci vediamo presto in Italia»

9 Dicembre. Oltre al Milan si parlava anche di Bologna e Napoli. A tirarsi indietro per la corsa allo svedese tuttavia è lo stesso Sabatini, coordinatore delle aree tecniche dei rossoblù, che dichiara che il Bologna non è la squadra nel futuro di Ibrahimovic.

15 Dicembre. La pista tra il Milan e Ibra sembrava essersi raffreddata con le dichiarazioni di Maldini che parlava anche di possibili alternative allo svedese.

23 dicembre. Il Milan dopo il ko di Bergamo chiama Ibra e cambia le condizioni contrattuali, e dalla sede rossonera filtra di nuovo ottimismo.

26 Dicembre. Ibra accetta le condizioni del club rossonero ed è pronto a tornare a casa.

27 Dicembre. La lunga telenovela finisce con l'annuncio del Milan prima su Twitter e poi con la diramazione del comunicato ufficiale. Ibra è tornato, anzi #IZback.