Ibrahimovic, un anno fa l’ufficialità del suo ritorno: come il Milan è stato stravolto dal ritorno dello svedese

Sono tante le date storiche scolpite nelle menti dei tifosi rossoneri: dagli storici successi internazionali alle vittorie di scudetti o di derby, la gloriosa storia del Milan è piena di anniversari che coincidono con celebrazioni memorabili. Negli ultimi anni, purtroppo, la routine rossonera ha registrato un’insolita povertà di successi e questo porta più a dimenticare che a ricordare certe date. Senza dubbio, però, il 27 dicembre di un anno fa è coinciso con un evento che ha cambiato la recente storia rossonera: l’ufficialità del ritorno di Ibrahimovic, infatti, non solo ha ridato entusiasmo all’ambiente ma ha stravolto nel tempo le sorti della squadra di Pioli.

LUNGO CORTEGGIAMENTO - Dalla sua discussa partenza nel 2012 da Milano direzione Parigi, il ritorno di Ibrahimovic è stato un tormentone presente in moltissime sessioni di mercato ma tra diversità di vedute e condizioni sfavorevoli questa ipotesi non si è mai concretizzata in realtà. Tra smentite e conferme, la base per la costruzione di un suo ritorno ha cominciato a svilupparsi poco più di un anno fa ben prima della sconfitta con l’Atalanta che è stato il triste sprint per l’accelerazione della trattativa. Maldini e Boban, gli artefici della trattativa, sono stati i combustibili per rinvigorire il fuoco di un amore tra il Milan e Ibrahimovic che non si era mai spento e che sopratutto poteva essere l’ennesima sfida per la fame di battaglia dello svedese. Il lungo corteggiamento social e televisivo tra i rossoneri e Ibrahimovic, infine, ha visto la luce ufficiale proprio un anno fa con un indimenticabile annuncio dei canali social del Milan che hanno lanciato l’iconico hashtag #IZBACK.

UOMO DECISIVO - In un 2020 triste a livello mondiale, i tifosi rossoneri hanno trovato una compensazione di felicità nei successi di una squadra guidata proprio dal totem svedese. Le vittorie e i risultati ottenuti sono frutto della collettività ma, senza dubbio, l’arrivo di Ibrahimovic in rossonero è stata la miccia per riaccendere il fuoco del Milan. Il rendimento di Ibra, al di sopra delle aspettative di molti, è stato incredibile e non solo ha ridato orgoglio ad una squadra ma l’ha anche riportata in posizioni di vertice che mancavano da tempo. Blasfemicamente parlando, quindi, la recente storia rossonera può essere divisa in un pre Ibrahimovic e un post Ibrahimovic: da risultati deludenti a successi straordinari che hanno portato ad una nuova mentalità collettiva. Un nuovo modo di affrontare la partita e la quotidianità in cui, senza dubbio, ha influito lo svedese. Decisivo dentro al campo, fondamentale fuori: il ritorno di Ibra il 27 dicembre 2019 non ha solo cambiato la rosa rossonera ma anche le ambizioni di un ambiente storicamente vittorioso.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is not a drill <a href="https://twitter.com/hashtag/IZBACK?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IZBACK</a><a href="https://twitter.com/Ibra_official?ref_src=twsrc%5Etfw">@Ibra_official</a> <a href="https://t.co/7lZuv552N8">pic.twitter.com/7lZuv552N8</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1210651565406580736?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>