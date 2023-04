Il Milan e la superiorità numerica non sfruttata. E non è la prima volta in 11 contro 10...

" In superiorità numerica ci è mancata un po' di lucidità , peccato non aver fatto il secondo gol, ma è un risultato positivo che ci permette di andare a Napoli a giocarci le nostre chance": con un po' di rammarico, nel post-partita di Milan-Napoli di Champions League, Stefano Pioli ha commentato così a Sky la superiorità numerica che la sua squadra non ha sfruttato dopo l'espulsione per doppio giallo di Anguissa.

I PRECEDENTI - Non è purtroppo la prima volta che succede che i rossoneri non sfruttino l'uomo in più: come riporta Giuseppe Pastore su Twitter, infatti, nelle ultime tre stagioni, il Milan ha giocato 222 minuti (recuperi esclusi) in 11 contro 10, segnando appena due gol su azione e subendone ben quattro. Nel dettaglio, le reti siglate sono quelle di Hauge contro il Napoli (2020) e di Calabria contro il Bologna (2021, le successive marcature di Ibra e Bennacer sono arrivate in 11 contro 9), mentre ha preso gol due volte dal Bologna nel 2021 (autogol di Ibrahimovic e Barrow), una volta da Pavkov della Stella Rossa (2021) e una da Adopo del Torino negli ottavi di Coppa Italia di quest'anno.

POCA LUCIDITÀ - Anche contro il Napoli, nell'andata dei quarti di Champions League, il Milan non ha quindi sfruttato l'uomo in più: un vero peccato perchè chiudere la sfida con due gol di scarto sarebbe stato importante in vista del ritorno, ma va anche detto che nel finale di partita la squadra di Spalletti è andata vicina al pareggio con Di Lorenzo (miracolo incredibile di Maignan) e Olivera. Come ha spiegato Pioli, ai rossoneri è mancata un po' di lucidità e sicuramente si è fatta anche sentire la stanchezza dopo una partita molto dura e faticosa, ma in casa rossonera c'è allo stesso tempo un po' di rammarico per non aver sfruttato ancora una volta la superiorità numerica.