Il Milan ha trovato la solidità difensiva dello Scudetto, ma in Champions mancano i gol (PODCAST)

Nel pareggio uscito dalla sfida di Dortmund, per il Milan c'è sicuramente una notizia positva: la fase difensiva. I rossoneri hanno registrato cinque clean sheet consecutivi tra campionato e Champions. Mister Pioli, soprattutto, ha ritovato una certezza in difesa. Dopo un periodo complicato, Fikayo Tomori si è ripreso il Milan a suon di grandi prestazioni. Perfetto in marcatura su un cliente difficile come Fullkrug, l'inglese non lascia spazi agli avversari e commette solo una sbavatura.

Se guardiamo l'altro lato della medaglia, invece, i rossoneri fanno una grandissima fatica sotto l'aspetto realizzativo. Sono almeno dieci le occasioni nitide create tra Borussia e Newcastle, ma alla voce "Gol realizzati" compare uno zero. Questo porta i rossoneri da avere potenzialmente sei punti in classifica, ad averne solamente due. Nel podcast odierno analizziamo bene nel dettaglio: buon ascolto!