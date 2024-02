Il Milan mette il lucchetto e recupera pezzi verso Monza: tre ballottaggi (PODCAST)

Tra le diverse indicazioni positive che Stefano Pioli e il Milan si portano dietro dopo la gara di andata dei playoff di Europa League contro il Rennes per 3-0, c'è anche una prestazione difensiva ancora una volta solida. Dopo aver tenuto la porta inviolata domenica scorsa contro il Napoli, infatti, i rossoneri hanno infilato il secondo clean sheet consecutivo anche in campo europeo contro il club francese. Merito non solo della buona gara di chi è stato schierato in difesa ma anche di come tutta la squadra si è mossa in fase di non possesso e soprattutto della capacità di mantenere elevato il tasso di concentrazione fino al triplice fischio, un aspetto che non sempre era riuscito alla squadra di Pioli in stagione.

La difesa sorride anche per il ritorno nei ranghi di Malick Thiaw, 79 giorni dopo la sua ultima apparizione. Dopo aver riassaporato l'odore del terreno di gioco, il tedesco si candida a una maglia da titolare per la gara che il Milan giocherà domenica sera in Brianza contro il Monza di Raffaele Palladino. A giocarsi il posto di Kjaer, che probabilmente si guadagnerà un turno di riposo, c'è anche il giovane Jan-Carlo Simic, non convocato per il Rennes perché non presente nella lista europea. Ma non è l'unico ballottaggio per Stefano Pioli in vista della partita di campionato: in attacco ce ne sono altri due. Chi invece potrebbe avere una chance da titolare è Luka Jovic. Per tutti gli aggiornamenti sulla probabile formazione: CLICCA QUI.

