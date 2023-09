Il nuovo volto del Milan fa sorridere Pioli: gli acquisti sono già fondamentali

Il nuovo Milan piace, convince, diverte e si diverte. E ha già i nuovi acquisti come fattore. I rossoneri arrivano alla sosta nazionali in vetta alla classifica assieme all'Inter, che sarà proprio il prossimo avversario in campionato, in un derby da antipasto per quella che potrebbe essere la lotta per lo scudetto. La Gazzetta dello Sport analizza le prime settimane di A della squadra di Stefano Pioli, che si gode la rivoluzione e l'inserimento dei dieci acquisti estivi, che hanno cambiato il volto della squadra.

Reijnders è già padrone del centrocampo, Loftus-Cheek è il re dei duelli e con il suo fisico è dominante, come ha dimostrato a Roma e contro il Torino. Pulisic è dinamite, mentre Chukwueze, Okafor e Musah sono tutti da scoprire, ma anche il loro impatto da subentrati è stato fin qui importante. A quel punto le soluzioni di Pioli saranno molteplici: il tecnico aveva chiesto qualche cambiamento in estate e il club ha tagliato 19 giocatori, inserendone altri 10. La panchina è più lunga e omogenea, con caratteristiche specifiche, offensive, di rapidità. Pioli si gode la sua nuova creatura e dopo lo scorso anno punta ad azzannare il campionato e mandare un messaggio a tutte le altre, a partire dall'Inter e dal derby della ripresa.