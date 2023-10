Il tour de force del Milan al rientro dalla sosta: crocevia importante per la stagione? (PODCAST)

Juventus, Paris Saint-Germain, Napoli. Una settimana di fuoco attende il Milan al rientro dalla sosta per le nazionali, che vede, tra le tante cose, molti rossoneri impegnati da assoluti protagonisti con il proprio paese. Un crocevia sicuramente importante per la stagione rossonera, sia per quanto riguarda il campionato (importante, non decisivo), ma soprattutto per la Champions League, dove i rossoneri sono ancora a caccia dei primi tre punti nel girone dopo i pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund (dove, ai punti, meritava il Milan).

Nel podcast odierno analizziamo quello che è il calendario dei rossoneri al rientro a Milanello da parte di tutta la rosa e delle evulzioni tattiche che potrebbero essere apportate in questi giorni. Buon ascolto!