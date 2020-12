Intermediario Kabak: "Ha grande stima del Milan, non c'è nessun preaccordo col Liverpool"

Gennaio s'avvicina ma i nomi mercato più importanti stanno già riecheggiando sulle frequenze di radiomercato da settimane. Di alcuni di questi ne parla il loro intermediario, George Gardi, in esclusiva per Tuttomercatoweb.com. Partendo dall'uomo copertina dei sogni per la difesa del Milan: Ozan Kabak.

Ci racconta la sua situazione allo Schalke?

"Kabak è un professionista ed è a disposizione del club. Se lo Schalke dovesse ritenerlo indispensabile per la salvezza, allora sarà a disposizione. Altrimenti quel che posso garantire è che non è vero, come stato ventilato, che Ozan abbia espresso alcuna preferenza per uno o per un altro campionato".

E' sempre una possibilità concreta per il Milan? Al ragazzo piacerebbe?

"Quel che posso dire è che del Milan ha grande stima".

In Inghilterra spiegano che ci sarebbe un preaccordo col Liverpool per uno scambio con Divock Origi

"Di Ozan si parla da anni ma è solo un 2000. E' normale che un giocatore di questo tipo, con questo profilo, abbia certi accostamenti ma non c'è nessun preaccordo con nessun club".