Jovic il quinto in doppia cifra? Almeno due gol per guadagnarsi il rinnovo

Avvicinandoci verso la parte finale di stagione, emergono sempre più interrogativi sul futuro di alcuni giocatori o del Milan in generale: Pioli resterà? Su chi si punterà in estate? E Giroud? Kjaer? Un grosso punto di domanda pende anche sulla testa di Luka Jovic. L'esperienza dell'attaccante serbo in rossonero è caratterizzata dai flash: il suo arrivo improvviso, la sua esplosione improvvisa a dicembre e gennaio dopo mesi di inconsistenza. Il terzo flash può essere il rinnovo.

Doppia cifra

Sicuramente quando a pochissime ore dalla conclusione del mercato Luka Jovic è arrivato a Casa Milan per diventare un nuovo giocatore del Diavolo, le aspettative della piazza non erano molto elevate anche perché i tifosi per tutta la durata dell'estate avevano sperato nell'arrivo di altri tipi di giocatore. Ed effettivamente per tutta la prima parte di stagione, almeno fino a dicembre, l'apporto di Jovic è stato inesistente tanto che già si parlava di passare oltre all'ex Real e Fiorentina nel mercato di gennaio. Poi dalla gara da titolare con la Fiorentina a fine novembre e da quella successiva contro il Frosinone, qualcosa è cambiato. Jovic ha trovato belle prestazioni e gol. Un rendimento che si è confermato nel mese di gennaio e che lo ha portato a quota 8 gol stagionali, un buon bottino considerando anche il minutaggio da rincalzo. In questo finale di stagione, in cui tra Serie A ed Europa League sarà richiesto il suo contributo, l'obiettivo può essere quello della doppia cifra di reti: mancano solamente due reti e il muro può essere anche superato.

Corsi e ricorsi

A testimonianza del fatto che quella in corso è una buona stagione per il Milan, i rossoneri sono riusciti a sfondare la doppia cifra con quattro giocatori diversi, un fatto che non accadeva dalla stagione 2008/2009. Ai tempi furono Pato (18), Inzaghi (16), Kakà (16) e Ronaldinho (16), tutti attaccanti. Quest'anno invece c'è pure un centrocampista: Giroud (14), Pulisic (12), Leao (11) e Loftus-Cheek (10). Inutile dire che da qui a maggio questi numeri possono essere anche migliorati. E in lista può entrare anche Luka Jovic: come detto gli mancano due gol e il fatto che abbia meno minuti a disposizione lo renderebbe un grande traguardo personale. Il Milan, tra l'altro, non vede una stagione da cinque giocatori in doppia cifra dal 1982/1983, l'anno della seconda stagione in Serie B: in quella annata i marcatori rossoneri furono Jordan (14), Serena (14), Battistini (12), Verza (12), Damiani (12). Addiritura una stagione con cinque marcatori in doppia cifra in Serie A manca dall'anno 1957/1958, quando il Milan giocò la sua prima finale di Coppa dei Campioni, perdendola contro il Real Madrid. Per dovere di cronaca, i goleador dell'epoca furono: Carlo Galli (21), Bean (15), Grillo (15), Danova (13), Schiaffino (10). Dunque se Jovic riuscisse a segnare almeno un altro paio di gol, non solo potrebbe avvicinarsi al rinnovo di contratto ma anche rendere la stagione attuale del Milan rara dal punto di vista statistico. Ricordiamo che il Milan ha la possibilità di esercitare il rinnovo automatico di un anno sul contratto dell'attaccante serbo, decisione che potrebbe arrivare in base a come Jovic concluderà la stagione.