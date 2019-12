L'Atalanta per dimostrare di essere grandi: Milan devi vincere con una big

Occasione. Nell'incessante ricerca di una parola che possa riassumere le aspettative e le prospettive di Atalanta-Milan, la parola "occasione" è il perfetto riassunto di quello che può rappresentare il match di domani per i ragazzi di Stefano Pioli. "La partita della svolta" infatti, termine riproposto oggi in conferenza, è ormai un titolo abusato e ripetuto alla nausea oltre che un'aspettativa più volte delusa in queste sedici sfide disputate. Bergamo e l'Atalanta sono chiaramente un crocevia importante ma sono sopratutto un'opportunità di ritrovare due componenti che sin qui sono mancate: fiducia nei propri mezzi e una vittoria con un grande club.

CERCASI FIDUCIA - Sono tanti i segreti per il successo ma una regola non scritta che è stata spesso sinonimo di trionfi, è la fiducia nei propri mezzi. Trovare e ottenere questa ricetta non è facile e lo si può fare solo partita dopo partita tramite l'ottenimento di buoni risultati. E questo è quello che sta cercando di fare il Milan. I ragazzi di Stefano Pioli, nelle ultime uscite, hanno dimostrato di girare su ritmi diversi rispetto all'inizio di stagione, complice la ritrovata condizione psico-fisica di alcuni giocatori come Piatek e Suso e i risultati positivi. "Vincere aiuta a vincere" non è una sentenza sparata a salve ma una grande verità che il Milan aveva smarrito e che ha recentemente ritrovato nonostante il mezzo passo falso contro il Sassuolo. L'Atalanta è un varco difficile da superare, sia per la forza dei bergamaschi che per il momento storico rossonero, ma che se affrontato con la giusta consapevolezza nei propri mezzi potrebbe portare, oltre che tre importantissimi punti, un'iniezione di fiducia decisiva per la ripresa del malandato Milan.

CAMBIARE I PRONOSTICI - Sovvertire le aspettative non è facile, specie se in questa stagione i precedenti contro le grandi squadre hanno sempre avuto la stessa conclusione: una sconfitta. Inter, Roma, Juventus e Lazio, le attuali big della nostra Serie A, hanno affrontato un Milan più o meno combattivo ma perdente che ha visto il suo unico acuto nel pareggio contro un Napoli sulla carta temibile ma nella realtà in crisi come i rossoneri. Sconfiggere l'Atalanta, ormai meritatamente una grande del nostro calcio, significherebbe battere una diretta concorrente per quel sogno lontano, ma ancora vivo, chiamato Champions League.