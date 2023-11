La sosta nazionali porta subito al mercato. E il Milan sarà protagonista

In casa Milan si è tanto parlato del mancato arrivo di un centravanti nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Dopo l'ingaggio di Jovic, che per ora non ha fruttato i benefici sperati, la dirigenza rossonera potrebbe non aspettare la prossima estate ma tornare sul tavolo delle trattative già a gennaio. Un nome su cui è sorto tanto interesse nelle ultime ore è quello di Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000 del Montpellier.

A sorpresa, i rossoneri sono interessati a Guirassy dello Stoccarda, che sta passando un momento d'oro in Bundeliga. Il Milan ha fatto un tentativo per prendere Guirassy, ma il giocatore preferirebbe non trasferirsi a gennaio. Nel podcast odierno parliamo di tutte le opzioni per l'attacco a gennaio.

Buon ascolto!